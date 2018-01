Anche a Catania la marcia della pace

Oggi primo gennaio 2018, in occasione della 51ª Giornata Mondiale della Pace, la Comunità di Sant'Egidio ha organizzato a Catania come in tante altre città d'Italia (e non solo) manifestazioni e iniziative pubbliche. A Catania la marcia della pace ha sfilato per la via Etna e si è conclusa con un incontro in piazza Stesicoro. La parola "pace" è echeggiata nella preghiera e nelle parole appassionate dei tanti interventi, accostata ai fatti della realtà, alle vicende umane, alle storie soprattutto dei migranti e dei rifugiati a cui Papa Francesco ha dedicato il suo messaggio per la Giornata mondiale della pace.

"Troppi sono ancora i popoli afflitti dalla guerra, costretti ad abbandonare la propria terra e a rifugiarsi altrove, troppe le vittime della violenza e del terrorismo - denuncia la Comunità in una nota -. Per i migranti e i profughi ci sono soluzioni possibili, come ha dimostrato l’esperienza di due anni di corridoi umanitari verso l'Italia e altri Paesi europei. Ci sono vie diverse che vogliamo continuare a percorrere perché non prevalgano muri e divisioni, ma una cultura del vivere insieme, che permetta di guardare al futuro con speranza".