Maltempo a Palermo: si stacca cornicione, passante ferito

Danni e disagi per il maltempo e il forte vento a Palermo, dove decine di richieste di intervento sono giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per cartelloni pubblicitari abbattuti e alberi divelti. Frammenti di un cornicione si sono staccati da un edificio in via Malaspina, colpendo un pedone. L’uomo è rimasto ferito ad una spalla. Le sue condizioni non sono gravi.