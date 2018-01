Un tradimento dietro la sparatoria di Palermo: il video dei tre arresti

La polizia ha fermato tre persone per la sparatoria avvenuta il 2 gennaio in via Brigata Aosta 56 a Palermo. Si tratta du Silvestro Sardina, il padre Francesco Paolo Sardina e il cugino Juzef Sardina. Sono ritenuti responsabili del duplice tentato omicidio di Teresa Caviglia e Gaetano La Vecchia. Secondo quanto emerso dalle indagini i tre fermati avevano premeditato l’azione, per vendicare un tradimento, con La Vecchia vittima designata.