Il legale di Fabrizio Corona: «Ha pagato 8 milioni di tasse. Se questo è un evasore...»

E’ stata rinviata al prossimo 23 gennaio la requisitoria del processo milanese che vede al centro il catanese Fabrizio Corona e in cui i giudici della sezione misure di prevenzione devono decidere sul sequestro dei beni finiti nella rete degli inquirenti che hanno indagato sull'ex fotografo dei vip. L'udienza di oggi è stata incentrata sulla testimonianza di un consulente, "crediamo di aver dimostrato definitivamente - spiega il difensore Ivano Chiesa - la provenienza lecita delle somme sequestrate e che tutte le somme sono state tassate e restituite".

Corona e le sue società, Atena e Fenice, "hanno pagato in questi anni quasi 8 milioni di tasse, lasciamo giudicare a chi deve se è un evasore", aggiunge il legale. I giudici, che dovranno decidere sulla confisca di circa 2,6 milioni di euro trovati in un controsoffitto e in cassette di sicurezze in Austria, hanno rinviato la requisitoria del pm Alessandra Dolci, in calendario per oggi, alla prossima udienza. A seguire l’udienza anche il conduttore tv Massimo Giletti.