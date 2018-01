Catania, il video dei preparativi a Librino per la visita del Capo dello Stato

Si lavora senza sosta a Librino per accogliere il capo dello Stato atteso domani. A Librino Sergio Mattarella presenzierà all’inaugurazione di un viale dedicato dal Comune (e dal sindaco Bianco) all’ex presidente Carlo Azeglio Ciampi. Il viale è proprio quello che porta all’entrata principale del nuovo ospedale San Marco che il presidente dovrebbe visitare subito dopo per prendere contezza di una delle opere sanitarie più moderne del Meridione. In serata invece Mattarella è atteso al teatro Bellini.