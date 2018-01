La storia di Abubacarr Konta: dal Gambia alla Sicilia sognando di fare il calciatore

ROMA - A soli 16 anni Abubacarr Konta ha dovuto prendere una decisione e ha iniziato un grande viaggio che lo ha portato verso una nuova vita, dopo aver lasciato il Gambia per emigrare in Europa. Persi i genitori, Abu non aveva l’aiuto della famiglia, la vita era diventata difficile e ha deciso di cercare altrove nuove sicurezze. Tutto ciò ha portato sacrifici e al dover dire addio a tante persone amate per iniziare un difficile cammino verso una nuova esistenza in Sicilia. Il suo amore per il calcio, l’entusiasmo verso questo sport e le amicizie formate grazie al calcio si stanno rivelando delle fondamenta essenziali mentre il giovane migrante si sta pian piano costruendo un futuro brillante col sostegno del progetto 'Rete!' della Figc nell’ambito del progetto #EqualGame dell’Uefa.