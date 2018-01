A Lampedusa foglio di via ai migranti lasciati liberi di andare

AGRIGENTO - Dopo il riconoscimento formale a Lampedusa i migranti tunisini vengono accompagnati nel traghetto e inviati a Porto Empedocle dove ricevono un panino e un frutto e il foglio di via e poi vengono lasciati liberi di andare. Lo dice l’associazione Mareamico che accompagna la propria nota con un video che testimonia quanto asserito.

«Quando il loro numero diventa insostenibile per Lampedusa - dice l’associazione - e dopo il formale riconoscimento, i tunisini vengono accompagnati alla nave di linea e inviati verso la terraferma. A Porto Empedocle arrivano in decine, gli viene dato un sacchetto contenente un panino ed un frutto e con il foglio di via in mano - valido per sette giorni - vengono praticamente abbandonati sulla banchina del porto. Senza alcuna assistenza e senza alcuna informazione - continua - si incamminano al buio sulla strada statale, con notevoli rischi per loro e per gli automobilisti di passaggio. Percorrono i circa 15 chilometri che li separano dal porto di Porto Empedocle alla stazione ferroviaria di Agrigento. Bivaccano li al freddo senza alcun controllo e senza alcuna assistenza per tutta la notte e all’alba prenderanno il primo treno che li condurrà a Palermo e poi in tutta l’Europa, nella loro inevitabile clandestinità».