Catania: minaccia di lanciarsi nel vuoto in via Etnea

Momenti di grande tensione, nel pomeriggio di ieri, in via Etnea. Una donna, ospite del B&B che si affaccia su via Sangiuliano, ha minacciato fra le urla di lanciarsi nel vuoto a seguito di problemi personali. La signora è stata raggiunta da poliziotti delle "volanti", che si sono garantiti l'accesso nella stanza e, mentre la donna era con una gamba oltre la balconata, l'hanno tirata dentro, rintuzzando pure un altro tentativo di guadagnare il balcone.