Solidarietà di Dmax ai Briganti di Librino: saranno ospiti al Rugby Social Club

Buone notizie per il Briganti Rugby Librino! DMAX (canale 52, gruppo Discovery Italia) si unisce alla mobilitazione generale per testimoniare la propria vicinanza al club del quartiere popolare di Librino, una delle zone più “calde” di Catania, che l’11 gennaio è stato vittima di un attacco incendiario doloso, nel quale è andata distrutta la sede storica.

Il giornalista Daniele Piervincenzi, conduttore storico del Rugby Social Club, il programma live di Dmax che trasmette in esclusiva, in diretta e in chiaro tutte le partite del Sei Nazioni e che tra pochi giorni accenderà i riflettori sull’edizione 2018, è andato a Catania per incontrare i rappresentanti dei Briganti, ai quali ha portato un invito speciale. Saranno ospiti al Rugby Social Club domenica 4 febbraio, per vivere insieme a tutta la squadra di Dmax il match d’esordio degli Azzurri al NatWest 6 Nazioni: Italia-Inghilterra.

Presidio di legalità da oltre 10 anni, l’associazione promuove attività culturali e di relazione, nell’ottica di offrire attraverso lo sport ovale opportunità alternative alla strada a gruppi sociali fortemente a rischio. Domenica 4 febbraio riceverà in studio il supporto concreto di Dmax alla causa di quanti fanno del rugby uno strumento di inclusione e attraverso di esso si impegnano nel sociale. DMax è visibile al Canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 136, 137 e Tivùsat Canale 28. La serie sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).