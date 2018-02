Alle 4 del mattino il passaggio di Sant'Agata sotto la porta ferdinandea di Piazza Palestro

Alle 3.30 del mattino i tradizionali fuochi d'artificio di piazza Palestro e alle 4 il passaggio del fercolo sotto la porta ferdinandea prima di imboccare la via Garibali verso il rientro in Cattedrale tra fedeli stanchi dopo tante ore di processione ma ancora pieni di devozione per la Patrona della città. Anche per questo la festa di Sant'Agata non ha eguali in Italia. Nel video di Davide Anastasi i momenti salienti.