Sciopero degli operatori spurgo pozzi neri: rischio emergenza sanitaria

Catania - Da lunedì 12 febbraio a venerdì 16 sciopereranno gli operatori del settore trasporti spurgo, denunciando così una situazione critica sul territorio e per le loro aziende - 19 sul territorio provinciale per 60 lavoratori a rischio - che si sono visti diminuire la quantità di reflui conferibili presso il sito gestito dalla Sidra. Denunciano un’emergenza sanitaria in atto, per la quale hanno richiesto l’intervento immediato di Prefettura, Città metropolitana di Catania e Regione Sicilia.