Catania, Gentiloni al Comune: «Sud avanguardia di una nuova stagione di crescita»

CATANIA - «Il Mezzogiorno d’Italia che oggi è chiamato a un appuntamento forse storico che non dobbiamo sottovalutare, perché ci troviamo in una congiuntura economica favorevole che riguarda l’Italia e l’Europa e tutte le grandi aree economiche del mondo, come non è mai successo negli ultimi decenni. Il Sud oggi ha l’occasione di essere avanguardia di una nuova stagione di crescita». Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo nella sede del comune di Catania.



«Per il Mezzogiorno servono scelte culturali. La classe dirigente italiana ha avuto negli ultimi anni la tendenza a rimuovere la questione meridionale come se potesse essere derubricata dall’agenda politica del Paese. Al contrario se la rimettiamo al centro delle nostre politiche nazionali abbiamo ottime opportunità. Abbiamo l’occasione adesso, non lasciamocela fuggire», conclude.

Video di Davide Anastasi