Verso le Politiche del 4 marzo, forum con Giorgia Meloni a La Sicilia

«La scelta che Fratelli d’Italia ha fatto é soprattutto una scelta di parlare dei problemi concreti delle persone. Oggi siano qui in Sicilia e in Sicilia parliamo di Sud, di lavoro, di tutela del 'made in Sud’, del nostro prodotto di qualità, di tutela delle aziende, di infrastrutture, di come non far scappare i giovani. Noi vogliamo parlare di temi concreti. Speriamo di poter convincere i tanti indecisi a votare perché poi non ha molto senso giocare per togliersi i voti tra un partito e l’altro della coalizione quando fuori c'e un mondo di persone che non vogliono andare a votare».

Lo ha detto - tra le tante altre cose - il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che nel corso del suo tour elettorale in vista delle Politiche del prossimo 4 marzo ha partecipato ad un forum con i giornalisti de La Sicilia.

«Speriamo anche - ha aggiunto Meloni - di poterlo fare con la forza di un’esperienza che qui in Sicilia è l'esperienza di Nello Musumeci». «I candidati di 'Diventerá bellisssimà - ha concluso Meloni - sono oggi nelle liste di Fratelli d’Italia, continua un lavoro importante che abbiamo fatto insieme che in Sicilia ci ha portato a vincere. Speriamo che possa essere di buon auspicio anche per un modello nazionale».

(Il video di Maria Elena Quaiotti)