Vittoria, il video dell'incendio doloso e dell'arresto dello stalker

La Polizia ha arrestato per stalking P.L. vittoriese di 46 anni. L’uomo è accusato di aver causato uno stato d’ansia grave e perdurante all’ex moglie, nonchè ha ingenerato in lei un fondato timore per l’incolumità propria e dell’attuale compagno, costringendoli a cambiare abitudini di vita ed a non recarsi più a Vittoria. I due coniugi si erano separati 3 anni fa e dopo diverso tempo dalla separazione, la donna ha cominciato una nuova relazione, tenuta nascosta per paura di ritorsioni. Dopo un anno ha deciso di rendere pubblica la nuova relazione e per tutta risposta ha cominciato a ricevere minacce di ogni tipo, prima telefonicamente con messaggi e e poi verbalmente in ogni circostanza. In un’occasione l’ex marito ha incontrato la vittima in un locale pubblico insultandola e minacciandola. La donna ha deciso così di trasferirsi a Ragusa. La situazione non è cambiata e l’ex marito ha anche dato fuoco all’auto del nuovo compagno della donna.