Catania, la protesta degli autotrasportatori del settore espurgo

Continua la protesta dei trasportatori del settore espurgo: blocco totale dei mezzi da lunedì scorso, stamattina conferenza stampa in Confcommercio e sfilata simbolica degli automezzi da Piazzale Sanzio, passando per Viale Vittorio Veneto, Viale Libertà, Viale Africa, Lungomare, Piazza Mancini Battaglia e Via Antonello da Messina fino all’hotel Sheraton, dove è previsto un incontro elettorale alla presenza del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. (video Maria Elena Quaiotti)