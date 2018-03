Le Marzaiole sostano a Punta Bianca

Anche quest'anno, come accade sempre nei primi giorni di marzo, sono arrivate sulla costa agrigentina le marzaiole (anas querquedula) provenienti dalle coste dell'Africa. Qui da noi - come documenta questo video diffuso dall'associazione ambientalista MareAmico - arrivano nella zona di Drasy e sostano una notte in mare per poi di nuovo riprendere il volo verso l'Europa dell'est, dove deporranno le uova (migrazione prenuziale). Torneranno indietro verso l'Africa tra agosto e settembre.