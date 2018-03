Verso l'Otto Marzo, sciopero delle donne contro la violenza di genere

E' stata presentata con una conferenza stampa dall'associazione Thamaia, la manifestazione del prossimo 8 Marzo, uno sciopero contro la violenza di genere, contro la violenza economica sulle donne, contro la violenza del patriarcato. Il programma prevede in mattinata un sit in in piazza Università, per poi aderire al corteo di piazza Roma alle 16,30. Alcune donne sfileranno con delle finestre aperte per chiedere rispetto. La manofestazione sara' l'occasione per portare in strada tutte le donne indipendentemente dall'eta' e dalla provenienza. Basta l'impegno per le Pari Opportunità. (video Davide Anastasi)