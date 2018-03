Una verdesca quasi spiaggiata a Capomulini

Una verdesca di almeno tre metri è finito tra gli scogli all'interno dell'area marina protetta Isole Ciclopi nei pressi del Diving Sport Sub Ciclope. Il video è stato ripreso da Giovanni Ragonese, un appassionato di mare: "Mentre tutti i sub del circondario si recavano in quel di Capomulini per cercare qualcosa di interessante, qualcuno ha pensato bene di fare un giro in canoa e . . . mi sa che ci hanno preso".