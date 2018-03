Catania, la protesta del settore espurghi non si ferma

Continua il fermo dei trasportatori espurgo. Si è svolto un sit in in Piazza Università ed un incontro in Prefettura. Giovanni Rinzivillo, portavoce dei trasportatori espurgo aderenti alla Confcommercio, ha spiega l’esito dell’incontro. Il fermo prosegue, la situazione non sembra trovare una rapida soluzione.