Catania, protesta contro i progetti di alternanza scuola lavoro

Stamattina tre studenti aderenti ad Lps, Liberi pensieri studenteschi, si sono incatenati nella sede di Confindustria chiedendo un incontro con il presidente per esporre il dissenso contro la gestione dei progetti di alternanza scuola lavoro. I tre ragazzi si sono poi uniti al corteo che ha sfilato lungo Viale Vittorio Veneto per fermarsi in Piazza Abramo Lincoln. A parlare il portavoce Lps Simon Grasso