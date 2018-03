Nigeriani arrestati a Trento, su Fb video sulla ricchezza accumulata

CATANIA - Un vestito rosso a mantello, un cappello di una nota griffe di moda in testa, uno scettro in mano e tanti, tantissimi soldi in mano, a mazzette, lanciati per aria e lasciati cadere per terra mentre cammina e danza tra gli invitato di una festa. Così in video da lui stesso postato su Facebook il nigeriano Collins Omoregbe, fermato con la convivente e connazionale Queen Enaye dalla polizia di Catania a Trento per tratta internazionale di esseri umani finalizzata anche alla prostituzione, ostentava la ricchezza accumulata. Il filmato è stato scoperto dalla squadra mobile della Questura etnea che lo ha allegato agli atti dell’inchiesta della Dda della locale Procura. Durante l'esecuzione del fermo nella sua abitazione agenti di polizia di Catania e Trento hanno trovato lo scettro che teneva in mano.