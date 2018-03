Il tifoso Andrea Camilleri e il messaggio di sostegno ai Girgenti Giants

Domani a Porto Empedocle c'è la gara 2 di semifinale dei play off per la promozione in serie D tra i Girgenti Giants e il Cus Caltanissetta. E per la squadra composta da agrigentini ed empedoclini è arrivato un messaggio di sostegno d'eccezione: quello di Andrea Camilleri, il celebre scrittore di Porto Empedocle, rimasto sempre legate alla sua Vigata. Il presidente dei Girgenti Giants, Giuseppe Riccobene, aveva invitato Camilleri a presenziare al match, ma lo scrittore, pur declinando a malincuore l'invito ha comunque voluto inviare un video messaggio di incoraggiamento.