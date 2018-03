Catania, la protesta dei lavoratori del settore ambientale

I 105 lavoratori del bacino prefettizio igiene ambientale e i rappresentanti di Cgil, CISL, UIL, Ugl, USB e Confsal, insieme ai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl igiene ambientale, sono in piazza Duomo a Catania per un sit in di protesta.

I lavoratori non hanno ancora ricevuto risposte convincenti dalle istituzioni alle loro richieste, e la loro preoccupazione è aumentata anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca legati alla gestione del servizio di igiene ambientale a Catania.

Una loro delegazione sarà ricevuta alle 12 dal presidente della Regione, Nello Musumeci, a Catania per un incontro istituzionale con sindaco Enzo Bianco e la sua giunta.

«Acqua, rifiuti, salute e infrastrutture - ha detto il governatore - sono i temi di cui ci occuperemo. Alle 12 incontreremo al Palazzo della Regione la delegazione dei lavoratori che hanno civilmente presidiato piazza Duomo perché è giusto ascoltarli e anche adoperarsi per tentare di risolvere il loro problema».