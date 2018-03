La festa di San Giuseppe è solidale a S.G. Galermo: a pranzo con i bisognosi

Catania - Una festa del papà in nome della solidarietà. A San Giovanni Galermo la piazza della chiesa Madre si è trasformata in refettorio per un giorno, così che anche i più bisognosi hanno potuto godere di un pranzo consumato in compagnia ed abbondanza. Dalle 13 in poi, infatti, in piazza chiesa Madre è stato organizzato il pranzo “della solidarietà” dai volontari della Caritas e da alcuni volontari della base militare di Sigonella.

«Il quartiere ha necessità di aprirsi alla solidarietà e alla condivisione. Ci è d’obbligo ringraziare gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa» ha detto il consigliere comunale Giuseppe Catalano, tra gli organizzatori insieme al presidente della IV municipalità Emanuele Giacalone, il parroco don Giuseppe Catalfo, il responsabile della Caritas parrocchiale Piero Costantino e il delegato all’organizzazione Pippo Marano. Per l’occasione si sono esibiti gruppi folkloristici, fino all’arrivo del sindaco di Catania Enzo Bianco, che ha testimoniato la vicinanza al quartiere e ai più bisognosi.

Video di Davide Anastasi