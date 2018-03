Catania, ecco qual è il futuro di Corso dei Martiri della Libertà

Il sindaco Enzo Bianco e il presidente e ad di Capital Dev, la società di Unicredit banca proprietaria delle aree di Corso Martiri della Libertà, Claudio Calabi, hanno fatto il punto del progetto dei lavori, dei cantieri già avviati, le procedure per la seconda gara di appalto, il programma di massima per la realizzazione delle opere private. Secondo il progetto in 3-4 anni corso Martiri scomparirà e al suo posto ci sarà una passeggiata pedonale piena di verde e piste ciclabili, un albergo a 5 stelle e altre strutture.