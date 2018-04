Scontro frontale in Puglia, decimata una famiglia di Avola

Tre persone, padre, madre e il loro figlio di due anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Foggia. Secondo quanto accertato dai carabinieri, per cause in corso di verifica due auto, una Ford Focus Station Wagon e una Golf Volkswagen si sono scontrate frontalmente. L'impatto, violentissimo, ha causato la morte dell'intero nucleo familiare, originario di Avola, che viaggiava a bordo della Ford.