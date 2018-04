La Blue C ora batte bandiera italiana e fa rotta verso Catania

La Blue C. cambia bandiera: ammaina bandiera turca, issa bandiera italiana e fa rotta verso Catania. La Blue C sarà infatti

la "Barca Etica" dei ragazzi speciali. Il tutto grazie all'aiuto degli amici della Lega Navale di Catania e dell’associazione La Casa di Toti Onlus. La Blue C è salpata da Otranto e sta facendo rotta verso Catania. Si tratta di un progetto nel progetto che vedrà protagoniste moltissime associazioni che "Casa di Toti" ospiterà.