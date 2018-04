Corteo per il 25 Aprile a Catania

Catania - Per la Cgil di Catania «la Resistenza antifascista continua ogni giorno, per i diritti del lavoro, contro lo sfruttamento e contro tutti i fascismi che si nascondono nella negazione di elementi essenziali della democrazia. Tutti pericoli che in questa città si presentano con troppa frequenza». Oggi, assieme all’Anpi, per la celebrazione del 25 aprile a Catania hanno manifestato le lavoratrici e i lavoratori della Cgil, «e tantissimi giovani, come da molto tempo non eravamo più abituati a vedere. C'è tanto da fare» conclude la Cgil.

Video di Orietta Scardino