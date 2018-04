Vincita da un milione di euro a Palermo con il MillionDay

La dea bendata bacia ancora la Sicilia- Dopo la vicinta record da 130 milioni di Caltanissetta e il 2,5 milioni vinti a Castlvetrano con il Superenalotto, un milione di euro è stato vinto a Palermo con il gioco di Lottomatica MillionDAY. La vincita è stata realizzata presso la ricevitoria di Giuseppe Fileccia, in Piazza Torrelunga 3. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 5, 6, 8, 9 e 20. "Una vincita milionaria giocando 1 euro - commenta il titolare -. Non abbiamo idea di chi sia il vincitore".