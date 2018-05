Alla vigilia dei concerti di Melilli e Catania, il cantautore Diodato saluta i fan su lasicilia.it

Alla vigilia delle due tappe siciliane del suo tuor, in cantautore Diodato saluta su lasicilia.it i fan dell'Isola. L'Adesso Club Tour di Diodato farà tappa - con l'organizzazione di Puntoeacapo Concerti - venerdì 11 maggio a Melilli (Siracusa) in piazza San Sebastiano e sabato 12 maggio al MA di Catania in via Vela.

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2018 con il singolo “Adesso”, in coppia con Roy Paci, Diodato - uno dei cantautori più innovativi dell'attuale scena musicale italiana - è stato molto apprezzato dalla critica per la qualità dei suoi testi e dal pubblico per le sue profonde e introspettive interpretazioni. Un artista che fa breccia lentamente, le cui canzoni vanno ascoltate con attenzione, parola per parola, per poterne cogliere a fondo il significato.





Dal suo debutto discografico, avvenuto dopo la partecipazione a Sanremo 2014 fra le “Nuove proposte”, vanta tre album e una serie di singoli di successo. Mina su Vanity Fair ha citato il brano "Babilonia" considerandolo uno dei migliori di tutto il festival. Nel marzo del 2014 Diodato viene scelto dalla trasmissione televisiva di Rai 3 “Che Tempo che Fa“ come ospite fisso. Nel 2016 firma un contratto discografico con Carosello Records e nel 2017 pubblica l’album “Cosa siamo diventati”. Nell’estate 2017 è stato opening act del concerto di Max Gazzè, Carmen Consoli e Daniele Silvestri al Collisioni Festival. A novembre esce il nuovo singolo, “Cretino che sei”, brano che segna una svolta stilistica dell’artista.