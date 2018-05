Giro d'Italia, il direttore Vegni: «In Sicilia mi aspetto un grande spettacolo»

CATANIA - Dopo il successo strepitoso dello scorso anno, il Giro d’Italia torna in Sicilia: una vetrina per l’Isola con una grande visibilità in termini sia sportivi che turistici. Le tre tappe siciliane sono state presentate a Catania, nella sede del 'quartier generalè rosa allestito alle Ciminiere di viale Africa. Ad illustrare le gare sono stati il direttore del Giro, Mauro Vegni, il direttore Rcs Sport Paolo Bellino, l’assessore regionale allo Sport Sandro Pappalardo e alle Infrastrutture Marco Falcone, il coordinatore delle tappe isolane, Anthony Barbagallo. "Israele è stata una scommessa vinta - ha sottolineato il direttore del Giro Mauro Vegni - quando pochi credevano potesse andare in porto. E’ stato un grandissimo successo. Non solo da un punto di vista sportivo, ma del nostro Paese in un territorio straniero come quello di Israele. Tanta la passione, tanta la voglia di sport. Adesso torniamo in Sicilia, altra terra di cultura e di sport e mi aspetto uno spettacolo unico di pubblico anche qui in Italia".