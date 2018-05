La mongolfiera Red Bull sull'Etna per il Giro d'Italia: le immagini sono spettacolari

Per festeggiare l’ultima tappa siciliana della Corsa Rosa, le Organics, nuovi soft drink biologici di Red Bull e bevande ufficiali dei tifosi della 101° edizione del Giro d’Italia, approdano in cima al vulcano attivo più alto d’Europa: l’Etna, sito naturale e Patrimonio Mondiale dell’Umanità in mongofiera

In uno scenario naturale mozzafiato, Organics by Red Bull disseterà tutti i tifosi accorsi per assistere all’avvincente sfida in vetta degli atleti con i 4 gusti disponibili: Simply Cola, unico e iconico, Bitter Lemon, nota bitter mixata al succo concentrato di limone, Ginger Ale, speziato grazie all’estratto di zenzero e Tonic Water, una miscela armonica di limone e lime.

Le immagini del vulcano dal pallone aerostatico sono davvero spettacolari.