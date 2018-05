Catania, due "senza casa" occupano l'elefante di piazza Duomo

CATANIA - Due "senza casa", che da mesi protestano in Cattedrale di Catania perchè ancora in attesta dell’assegnazione di un alloggio popolare, si sono arrampicati sulla statua dell’Elefante nella centralissima piazza Duomo, simbolo della città. Per lunedì prossimo è previsto un nuovo incontro nella sede dell’assessorato comunale ai Servizi sociali. L’area di piazza Duomo, dove ha sede il municipio è presidiata da polizia, vigili urbani e vigili del fuoco.