Catania, l'Umbertata dedicata al tema del lavoro

Un bagno di folla per la XII edizione dell’Umbertata, la manifestazione della parrocchia Crocifisso dei Miracoli che, anche quest’anno, ha assunto il volto di una “festa” del confronto, ma anche di una “sfida” a essere attivi.

Al centro dell’evento, il delicato tema del lavoro tramite la realizzazione di cinque tavoli tematici con il contributo di circa 60 associazioni, che si sono messe al servizio della comunità per offrire la propria testimonianza e sviluppare in sinergia un lavoro di squadra per creare nuovi scenari occupazionali all’interno del territorio.

Sul palco, durante il corso della giornata, si sono susseguiti momenti di spettacolo. In scena anche i ragazzi dell’aula studio di via Pantano, che hanno rappresentato il dramma della “fuga” al Nord per trovare occupazione, contrapposto al desiderio - ma anche alla speranza - di restare, se solo ne avessero la possibilità.

Spenti i riflettori sulla XII edizione dell’Umbertata, il progetto continua con la permanenza di focus incentrati sul tema del lavoro, così da costruire assieme alle realtà territoriali e alla futura Amministrazione, un piano di intervento che tenga conto anche - e soprattutto - dell’occupazione giovanile. Dagli studenti di via “Pà” a tutti coloro che desiderano costruire un avvenire lì dove sono cresciuti.