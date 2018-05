Catania, allarme pantegane in corso Sicilia: zona invasa da ratti giganti

Ecco il video pubblicato da Emanuele Maca Scammacca sulla pagina Facebook del gruppo "La vergogna di corso Sicilia". La clip immortala una comunità di grossi ratti che vive ormai stabilmente nella zona di corso Sicilia - piazza della Repubblica. Dal video si evince come questa zona sia ormai colonizzata da questi topi di fogna, quelli grossi, grigi, con la coda lunga. La notte e al mattino presto, quando ancora in strada si vedono poche persone, questi ratti escono dalle loro tane e scorrazzano liberi in cerca di cibo. E' chiaro dalle immagini come si tratti di una vera e propria infestazione, probabilmente dovuta alla sporcizia della zona, che sfiora l'allarme igienico-sanitario.