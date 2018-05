I venti anni della Scuola Superiore di Catania in una mostra

CATANIA - E' stata inaugurata il chiostro del Palazzo Centrale dell'Università etneala mostra celebrativa per i vent'anni della Scuola Superiore di Catania. Una full immersion nella “galassia Ssc”, fatta non solo di successi lavorativi, ricerca e didattica d'eccellenza, ma anche di crescita tout court.

L'idea è stata quella di andare al di là della retorica istituzionale, in una narrazione che coinvolgesse tutte le persone che, a vario titolo, hanno contribuito alla definizione dell'identità della Ssc. Alla cerimonia hanno preso parte il Rettore Francesco Basile, la curatrice prof. Scalisi e il prof. Gianni Latino dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, che ha realizzato la grafica e Giuliano Amato, presidente del Consiglio dei ministri dal 1992 al 1993 e dal 2000 al 2001 e Giudice della Corte Costituzionale dal 2013.

La mostra. Dalla visione che ha animato la nascita della Scuola Superiore come iniziativa di sistema, raccontata in poche efficaci parole, alla quotidianità vissuta dagli allievi ben rappresentata da alcune immagini simbolo, dall'impegno del personale amministrativo al senso di meritocrazia proprio della Scuola, i pannelli della mostra conducono il visitatore per mano dentro la realtà Ssc in maniera approfondita ma al contempo leggera e fluida. La mostra sarà visitabile fino al 15 giugno al chiostro del Palazzo Centrale dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. A fare da guida ai visitatori lungo questo periodo saranno alcuni allievi della Scuola. In seguito, a partire dal 16 giugno, l'allestimento verrà spostato a Villa San Saverio, dove sarà esposto fino a dicembre.