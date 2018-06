Scala dei Turchi, eliminati gli approdi abusivi

Operazione di bonifica questa mattina presso la Scala dei Turchi. Il Comune di Realmonte presente il sindaco Zicari e il vicesindaco Arcuri ha disposto la bonifica di parte dello specchio acqueo proprio di fronte la famosa Scala dei Turchi per eliminare il pericolo costituito da una ventina di pali metallici che erano stati collocati lì abusivamente tempo fa per essere sfruttati come ormeggio abusivo di imbarcazioni da diporto. L'operazione di bonifica è stata coordinata dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Porto Empedocle, alla presenza del comandante in seconda CF Daniele Governale, che ha disposto un cordone di sicurezza e controllo per far sì che le operazioni a cura della ditta incaricata si svolgessero in sicurezza. Il video è dell'associazione ambientalista MareAmico che ha espresso "soddisfazione per il ripristino della legalità nel mare della Scala dei Turchi".