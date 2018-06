Anche "La Sicilia" a "Porta a Porta" per commentare il voto a Catania

Nel salotto di “Porta a Porta” per commentare i risultati delle Amministrative, lunedì sera, c’era anche “La Sicilia”, che alla tornata elettorale che ha interessato 137 comuni dell’Isola ha dedicato edizioni speciali, sia sul dorso regionale sia sulle edizioni provinciali, confermando il proprio radicamento sul territorio.

Dalla redazione di Catania - come già avvenuto in occasione delle Regionali e delle Politiche - è intervenuto il caporedattore centrale Antonello Piraneo, invitato da Bruno Vespa a dare una lettura del risultato di Catania. In collegamento anche il direttore del “Corriere della Sera”, Luciano Fontana, quello del “Gazzettino”, Roberto Papetti, e quello di “Qn”, Paolo Giacomin. In studio con Claudio Tito, notista politico di “Repubblica”, e Alessandro Sallusti, direttore de “Il Giornale”, il vicecapogruppo della Lega al Senato, Roberto Candiano, la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, e il responsabile Enti locali del Pd, Matteo Ricci.