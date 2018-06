Agrigento, affittano un elicottero e atterrano in un parcheggio

Affittano un elicottero e atterrano in un parcheggio tra le villette e le altre auto come se nulla fosse. E’ accaduto lungo il Viale delle Dune a San Leone, la località balneare di Agrigento, dove il mezzo, con a bordo una famiglia inglese certamente molto facoltosa, aveva intenzione di visitare la Valle dei Templi. Ad attendere l’elicottero c’era una lussuosa auto con autista. Ma l’atterraggio non è passato inosservato né ai residenti e né soprattutto alle forze dell’ordine che immediatamente hanno raggiunto il luogo per chiedere e verificare se il pilota avesse le necessarie autorizzazioni di volo. La Questura di Agrigento ha poi dato il via libera per la partenza. L’elicottero è di una società privata che ha noleggiato il velivolo e secondo quanto si è appreso avrebbe fatto richiesta alle autorità portuali, ma anziché attendere l’autorizzazione, avrebbe preso lo stesso il volo.