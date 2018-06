Senegalesi sfilano in via Etnea in nome della pace e della tolleranza

Catania - Via Etnea si riconferma sempre più meta di manifestazioni pacifiche e “partecipate”: dopo il Gay Pride di sabato scorso, un altro lungo corteo colorato si è snodato lungo l'arteria cittadina con in testa una grande bandiera del Senegal, per la 20esima “Giornata Culturale Sheikh Amadou Bamba”.

A dar vita alla manifestazione sono stati senegalesi provenienti da tutta la Sicilia, con servizio di sicurezza autogestito ed un messaggio diffuso sia in italiano che in lingua araba: “l'accettazione della diversità e la convivenza pacifica con essa, seguendo la strada del dialogo interreligioso e della tolleranza specie nel difficile contesto odierno, tra violenza ed emarginazione dei più poveri”. La comunità senegalese secondo l'Istat rappresenta l'1,7% di stranieri in Sicilia e il 2,61% a Catania.