Droga nei giardini pubblici: Polizia di Ragusa passa a setaccio piazza San Giovanni

Ragusa - La Squadra Mobile di Ragusa ha effettuato decine di controlli in provincia di Ragusa unitamente ai Commissariati Distaccati di Vittoria e Modica, Reparto Prevenzione Crimine e Squadra Cinofili di Catania, Polizia Scientifica e Squadra Volanti.

Il Questore di Ragusa Salvatore La Rosa ha messo in campo decine di uomini per prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, la prostituzione ed i reati predatori. Nella prima fase dell’operazione sono stati tratti in arresto alcuni soggetti e denunciati altri per diverse tipologie di reato. In questa occasione gli uomini della Polizia di Stato coordinati dagli investigatori della Squadra Mobile, hanno effettuato controlli in Piazza San Giovanni che dopo le operazioni degli ultimi mesi è stata restituita alla cittadinanza priva di spacciatori ed assuntori.

Dalle perquisizioni e controlli con i cani poliziotto è stato possibile appurare che in due detenessero droga per uso personale, pertanto sono stati segnalati alla Prefettura di Ragusa che disporrà un percorso terapeutico. Proprio in Piazza San Giovanni, nei giardini pubblici, sono state trovate due dosi di hashish pronte per la vendita. La droga è stata sequestrata e dopo le analisi di rito verrà distrutta. “La Polizia di Stato di Ragusa continua le attività di prevenzione e repressione dei reati di ogni tipo, grazie alla vasta operazione ad Alto impatto”.