La Squadra Mobile di Ragusa ha arrestando a Vittoria, Davide D’Izzia, di 39 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Vittoria, hanno rinvenuto, grazie al fiuto dei cani poliziotto App e Vite, oltre 50 grammi di marijuana pronta per la vendita. Sempre in casa dell’arrestato sono state trovate diverse cartucce per pistola detenute illegalmente.