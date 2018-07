Lo "spartito" del cuore: vedenti e non vedenti insieme, a Milo il debutto della vEyes Orchestra

Debutterà domani martedì 16 luglio in prima mondiale nell'Anfiteatro "Lucio Dalla" Di Milo, sull'Etna, la vEyes Orchestra, l'unico ensemble al mondo - per quanto ci è dato sapere - che mette insieme orchestrali vedenti, ipovedenti e non vedenti. E sarà, quello di domani, un concerto di musica - ma anche di partecipazione e solidarietà - che vedrà, in un repertorio classico, impegnati cinquanta elementi diretti dal maestro Luigi Mariani e arricchiti dal primo violino del Teatro alla Scala di Milano, il maestro Francesco Manara,

A presentare la serata il conduttore e show man Ruggero Sardo, con il ricavato dei biglietti - in vendita, a seconda dei settori, a 10, 12 e 15 euro (questi i link per acquistarli: https://laboriusa.com/veyes/concerto-veyes-orchestra/ oppure http://www.ctbox.it/)- che servirà a realizzare una scuola di musica ed un campus musicale residenziale per bambini e ragazzi con disabilità visiva nel centro vEyes Land, a Milo, della onlus catanese vEyes.

A dare subito il proprio sostegno al progetto della onlus catanese, Stefano Bollani, musicista e jazzista famoso in tutto il mondo, che poi martedì 17 luglio, sempre nell'anfiteatro di Milo, si esibirà con “Que Bom”, concerto dal dna brasiliano. Accanto a lui grandi rappresentanti della musica brasiliana come Jorge Helder al contrabbasso, Jurim Moreira alla batteria e Armando Marçal e Thiago da Serrinhaalle alle percussioni. E anche in questo caso l’intero ricavato della vendita dei biglietti della sua tappa del tour, biglietti acquistabili presso la sezione ticketing solidale di Laboriusa, sarà devoluto alla nascita a Milo della scuola di musica e di un campus musicale residenziale per bambini e ragazzi con disabilità visiva.