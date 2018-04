Vertenza Auchan Catania, segretario nazionale Filcams Cgil: «Siamo solo all'inizio»

Catania - Oggi il segretario nazionale della Filcams Cgil, Fabrizio Russo, ha incontrato i dipendenti Auchan - Città Mercato di San Giuseppe La Rena per mostrare la vicinanza del sindacato alle istanze dei lavoratori. «La vertenza Auchan è solo all’inizio - ha detto Russo -. Nei dipendenti ho colto una certa combattività, che dovrà essere sostenuta anche nelle prossime settimane. Il nostro obiettivo è il mantenimento del perimetro aziendale, per cui anche la riapertura dei due punti vendita, quelli di San Giuseppe La Rena a Catania e di Argine a Napoli, per i quali l’azienda ha previsto la chiusura. Stiamo discutendo della tenuta degli ipermercati nelle aree del Sud e affinché sia possibile trovare una soluzione occorre che si guardi oltre la questione territoriale».

Durante l'incontro è stata fatta anche chiarezza riguardo le criticità della vertenza. «L’Auchan è in forte crisi - ha detto ai dipendenti - e bisogna che si parli anche del destino di tutti i 48 ipermercati. Il prossimo 8 maggio avremo un incontro interlocutorio con l’azienda per fare il punto della situazione, ma riteniamo già che si debba proseguire in sede istituzionale, con una successiva convocazione da parte del ministero dello Sviluppo economico. La vertenza Auchan, in realtà, ha avuto inizio nel 2015, contestualmente all’avvio della procedura di licenziamento collettivo. Anche in quella occasione si era discusso del mantenimento del perimetro aziendale e, dunque, della salvaguardia occupazionale». Ma, a quanto pare, a nulla è valso poiché l'azienda ha agito in piena autonomia in questa vicenda.

Domani nell'edizione cartacea del quotidiano La Sicilia l'intervista completa con il contributo dei segretari regionale e provinciale Cgil Salvo Leonardi e Davide Foti.