Marciapiedi "intasati" da auto durante partite del Catania: e i vigili?

Catania - Una vergogna i marciapiedi durante le partite del Catania. Via Ammiraglio Toscano e via Rasa'. Dove sono i vigili? Chiamati ripetutamente, non hanno risposto mai. Comandante Sorbino ci vuole rispetto per i pedoni.

