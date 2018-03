Catania, i clochard “pernottano” nella sala d'attesa dell'ospedale Garibaldi

Volevo segnalare una situazione incresciosa e indecorosa nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi centro di Catania. Non è giusto che una decina di clochards "pernottino" nelle sedie destinate ai malati e ai loro cari, lasciando cattivi odori e portando infezioni o altre malattie, mettendosi loro stessi in pericolo, con conseguente possibilità, anche per loro, di contrarre una qualsivoglia malattia. Faccio presente che i vigilanti vedevano la situazione e deridevano gli stessi clochards che russavano...

A questo contesto di puro squallore, si sommano attese estenuanti di circa 8/10 h per i codici verdi, con evidente carenza di personale medico (oltre che poco professionale e incompetente, in alcuni casi) e organizzazione assente.

I poveri clochards meriterebbero accoglienza nelle chiese, nelle associazioni, nelle varie strutture ma non negli ospedali!!!

E i malati lasciati sulle loro barelle, anche in condizioni gravi, nei corridoi e disposti in maniera tale da non rispettare alcuna norma di sicurezza meritano maggiore rispetto. Cordialmente, Sofia.

