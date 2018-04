Il rosario dondola in assenza di vento: il messaggio della Madonna di Pompei

Ieri un messaggio forte che la Madonna di Pompei ha voluto donarci: il Rosario tra le sue mani ha iniziato a dondolare con forza. Ma non c era vento, attirando così l attenzione dei passanti. Sul far della sera sono intervenuti anche i vigili viste le dimensioni e il materiale di cui è composto il Rosario. Mai accaduto un fatto del genere neanche d inverno con il vento. Mi sa che i tempi sono maturi, la Mamma ci invita a pregare con Lei suo Figlio Gesù.

