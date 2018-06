Una grande struttura che doveva entrare in funzione nel 2012, abbandonata e in stato di degrado. Ecco come si presenta oggi quella che doveva essere l’isola ecologica del quartiere di Nesima, in via Generale Ameglio, nella zona alta del viale Mario Rapisardi a Catania.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870