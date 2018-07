Piazza Nettuno: Continua l'inquinamento acustico, i vigili non intervengono per paura, non si fanno piú vedere perché minacciati piú volte. Questa é la legalita a Catania dove le istituzioni non muovono un dito e si scaricano le colpe a vicenda.Chi ne paga le conseguenze siamo noi che viviamo in un posto dove la legge viene ignorata da tempo.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870