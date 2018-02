Frana San Fratello, Musumeci: «Tre quarti Sicilia in dissesto, servono 900 interventi»

SAN FRATELLO (MESSINA) - "Almeno tre quarti della Sicilia è interessata a problemi analoghi a quelli di San Fratello, sul piano dell’erosione, della frana, dell’esposizione alle alluvioni, anche se in misura diversa da zona a zona". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a San Fratello in occasione dell’ottavo anniversario della frana che, nel 2010, ha danneggiato il paese messinese. Il governatore ha precisato che per la messa in sicurezza dei territori interessati da frane e altre calamità simili, occorrono circa 900 interventi per un fronte di spesa di 3 miliardi di euro.

A questo punto, ha detto Musumeci, "voglio, e sottolineo voglio, una mappa completa delle realtà siciliane maggiormente esposte a ogni tipo di rischio", perchè "non possiamo continuare a inseguire le emergenze e le falle che si aprono quotidianamente"."Non chiediamo nè eccezioni, nè elemosine, ma diritti. Diritti che altrove vengono riconosciuti", ha aggiunto Musumeci.